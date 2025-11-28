2218 – Polizei ermittelt nach Diebstählen

Hochzoll – Am Donnerstag (27.11.2025) entwendeten ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger Waren aus einer Tankstelle in der Friedberger Straße.

Gegen 21.30 Uhr beobachteten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Eine Streife stellte den 16-Jährigen sowie den 20-Jährigen nach sofortiger Fahndung in der Nähe fest und brachte die beiden zur Dienststelle. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 16-Jährigen und den 20-Jährigen.

Beide besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Donnerstag (27.11.2025) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Waren aus einem Supermarkt in der Straße „Bei der Jakobskirche“.

Gegen 19.00 Uhr beobachteten Mitarbeiter die beiden Unbekannten, wie diese mehrere Flaschen alkoholische Getränke an sich nahmen. Im Bereich der Kasse bezahlten sie jedoch lediglich einen Teil der Waren. Auf Ansprache der Mitarbeiter griff einer der Männer diesen körperlich an. Die Männer flüchteten anschließend. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, 185 cm, ca. 30 Jahre, schlank, graue Mütze, schwarze Winterjacke, Drei-Tage-Bart in dunkelbraun, osteuropäisches Erscheinungsbild

Person 2: männlich, 175 cm, ca. 40 Jahre, auffällige Falten im Gesicht, normale Statur, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarze Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821-323-4710.

2219 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Donnerstag (27.11.2025), touchierte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Kapellenstraße.

In der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi. Der Sachschaden auf der Beifahrerseite wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2220 – Polizei ermittelt nach Rezeptfälschung

---------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---------------

Pfersee – Am Donnerstag (27.11.2025) versuchte ein 22-Jähriger ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament in einer Apotheke in der Franz-Kobinger-Straße abzugeben.

Gegen 12.00 Uhr verständigte die Apothekerin die Polizei. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Streife. Kurze Zeit später versuchte der 22-Jährige erneut ein Rezept in der Apotheke einzulösen. Beamte trafen den Mann noch vor Ort an und nahmen ihn schließlich fest. Bei der Durchsuchung konnten weitere Rezepte bei dem Mann aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 22-Jährige am Freitag (28.11.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls der Urkundenfälschung und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls der Urkundenfälschung gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

2221 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Pfersee – Am Donnerstag (27.11.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Stadtberger Straße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Hierfür stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die bosnisch-herzogowinische Staatsangehörigkeit.

2222 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Innenstadt – Am Donnerstag (27.11.2025) hielten sich ein 23-Jähriger und eine 47-Jährige auf dem Gerüst zum Rathausturm (Am Rathausplatz) auf.

Gegen 23.30 Uhr konnten der 23-Jährige und die 47-Jährige von einer Streife angetroffen werden. Die Beamten forderten die beiden auf, vom Gerüst zu steigen. Der Aufforderung kamen sie nach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den 23-Jährigen und die 47-Jährige.

Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2223 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am Donnerstag (27.11.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei Autos auf einem Firmengelände in der Proviantbachstraße.

Gegen 20.00 Uhr verständigten Passanten die Polizei. Zuvor hatten diese ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen. Kurz darauf fiel den Passanten eine männliche Person auf, die zwischen den Autos hervorkam. Bei Nachschau konnten drei beschädigte Autos festgestellt werden. An den Autos wurden die Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.