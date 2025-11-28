TRAUNSTEIN. Am Donnerstagabend, 27. November 2025, kam es nahe einem Einkaufszentrum in Traunstein zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person erlitt eine erhebliche Stichverletzung. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (27. November 2025), gegen 18.45 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von Passanten mitgeteilt, dass es bei einem Traunsteiner Einkaufszentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen sei. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt eine Person im Rahmen der Auseinandersetzung eine erhebliche Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers. Weitere Personen wurden leicht verletzt.

Das Opfer mit der Stichverletzung wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der türkische Mann im Heranwachsendenalter wurde dort stationär aufgenommen. Nach Auskunft der Ärzte handelt es sich nicht um ein lebensgefährliches Verletzungsbild.

Unter der Einsatzleitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Traunstein erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie der Bundespolizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen.

Noch am selben Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hinzugezogen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden nun durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt.

Hintergründe, Motiv und die genauen Tatumstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Donnerstag, den 27. November 2025, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr im Bereich des Kaufland-Geländes in Traunstein Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten?

Insbesondere gesucht wird ein männlicher Zeuge, der sich während des Vorfalls auf dem Parkdeck der Kauflandfiliale in Traunstein aufgehalten und die handelnden Personen aus der Entfernung angesprochen haben soll.

Dieser Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.