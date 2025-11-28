SCHIERLING, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstagvormittag, den 27. November 2025, wurde ein 75-jähriger Mann aus Schierling Opfer eines versuchten Betrugs. Der Senior erkannte den Betrugsversuch sofort und reagierte schnell und richtig, wodurch ein Abholer durch die Kriminalpolizei Regensburg festgenommen werden konnten.

Gegen 09:15 Uhr erhielt ein 75-Jähriger einen Anruf von einer unbekannten männlichen und einer weiblichen Person. Die Betrüger erklärten ihm, dass in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden sei und forderten ihn auf, mehrere tausend Euro von seinem Bankkonto abzuheben. Sie setzten ihn unter Druck, das Gespräch nicht zu beenden, und verlangten, dass er das Geld an einen Übergabeort bringen solle. Der 75-Jährige durchschaute den Betrug sofort, ließ sich nicht täuschen und verständigte stattdessen die Polizei.

Als ein 42-jähriger Deutscher am vereinbarten Treffpunkt erschien um das Geld abzuholen, konnte dieser vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen und weist erneut auf die Gefahr von derartigen Betrugsmaschen hin. Die Betrüger geben sich häufig als Polizisten, Staatsanwälte und Bankmitarbeiter aus oder täuschen irgendwelche Sachverhalte vor, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und sie zu Geldübergaben oder Überweisungen zu drängen. Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufen stets vorsichtig zu sein und niemals persönliche Daten oder Informationen über Bankverbindungen preiszugeben. Sollte ein solcher Fall eintreten, wählen Sie die 110!