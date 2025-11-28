NÜRNBERG. (1119) Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (26.11.2025) auf Donnerstag (27.11.2025) entwendeten unbekannte Täter in den Nürnberger Stadtteilen Sankt Jobst, Tullnau, Veilhof und Gleißbühl Fahrzeugteile von mehreren Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.



Zwischen Mittwoch, 14:40 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von acht in der Dr.-Carlo-Schmidt-Straße, Alfons-Goppel-Straße, Ludtringstraße, Kaeppelstraße, Kressengartenstraße, Leitzstraße und Bahnhofstraße geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz Rückleuchten und Außenspiegel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungen durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald