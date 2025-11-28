POSTBAUER-HENG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Nach dem Raubüberfall am 8. Oktober 2025, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden, ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich zu melden.

Im Fall des Raubüberfalls am 8. Oktober 2025 im Gewerbegebiet Postbauer-Heng hat die Kriminalpolizei Regensburg neue Erkenntnisse gewonnen. Der Überfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf dem „Kago Platz“. Nach ersten Auswertungen steht nun fest, dass die vier bislang unbekannten Täter nicht nur Wertsachen von den drei Opfern verlangten, sondern diese zum Teil mit Messerstichen schwer verletzten.

Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass die vier unbekannten Täter von einem weiteren bislang unbekannten Mann in einem dunklen Pkw zum Tatort gefahren wurden.

Wegen der Schwere der Verletzungen und der Art der Tathandlung ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die drei Männer, die bei dem Überfall verletzt wurden, konnten mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise. Wer zur Tatzeit am „Kago Platz“ verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis kann entscheidend sein.