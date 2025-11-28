DEGGENDORF. Im Oktober 2025 überprüfte die Führerscheinstelle des Landratsamt Deggendorf eine zur Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klasse B vorgelegte Teilnahmebescheinigung einer Fahrschule. Durch Vorlage dieser Bescheinigung kann die Fahrerlaubnis Klasse B zum Fahren schwererer Anhänger erweitert werden (B96). Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass diese gefälscht sein könnte, weshalb die Kriminalpolizeistation Deggendorf Ermittlungen aufnahm.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf konnten einen 40-jährigen Deutschen sowie dessen fünf Abnehmer, die die Bescheinigungen bei den Führerscheinstellen der Landratsämter Deggendorf und Dingolfing-Landau eingereicht hatten, ermitteln. In der Folge wurden sowohl bei dem 40-Jährigen als auch bei seinen Abnehmern richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen, bei denen ein Fälschungsentwurf sowie beweiskräftiges Datenmaterial sichergestellt werden konnten.

Bei den gefälschten Bescheinigungen handelte es sich um Totalfälschungen, die der 40-Jährige widerrechtlich mit den Daten einer Fahrschule aus der Region ausgestellt hatte. Gegen die sechs Beteiligten wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

Veröffentlicht: 28.11.2025, 11.10 Uhr