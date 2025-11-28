NÜRNBERG. (1118) Bislang unbekannte Täter beschmierten die Rollläden eines Geschäfts in der Färberstraße mit einer politischen Parole. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Unbekannten brachten das rote Graffiti mit den Abmessungen 2 auf 4,5 Meter an den Schutzrollläden eines Juweliergeschäfts in der Fräberstraße an. Darüber wurde (möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt) stellenweise weiße Malerfarbe geschmiert. Bei dem Graffiti handelte es sich um eine politische Parole im Kontext des Nahostkonflikts.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl