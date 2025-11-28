In der Nacht auf Freitag, den 28. November 2025, gegen 3:00 Uhr wurde ein Geldausgabeautomat in der Via-Claudia 1, 86405 Meitingen in einem Supermarkt mit Sprengstoff gesprengt. Die vermutlich vier Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen PKW.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Meitingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.