Nach Überfall auf einen 90-Jährigen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN. Nach einem Überfall auf einen Rentner in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungskommission eingerichtet. Diese sucht nun Zeugen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Überfall in der Nacht zum Freitag

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02:30 Uhr, zu einem Überfall auf einen 90-jährigen Deutschen in dessen Einfamilienhaus Am Oberen Bühl in Mainbernheim. Der Rentner wurde hierbei verletzt.

Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden von der Kriminalpolizei Würzburg noch vor Ort übernommen und es wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Zur aktuellen Stunde laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei und es wird mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine Nachbarschaftsbefragung durchgeführt.

Der Täter kann durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 180 cm groß

Zur Tatzeit komplett weiß gekleidet

Trug Handschuhe

Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?

Wer hat in den letzten Tagen Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?

Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?

Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?

Wer hat in Tatortnähe einen Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.