THANNHAUSEN. Am Samstag, den 15.11.2025, ging bei der Polizei gegen Mittag der Notruf einer 55-jährigen Frau ein. Die Frau wurde in der eigenen Wohnung von ihrem 62-jährigen Bruder angegriffen und schwer verletzt. Die Geschädigte konnte schließlich aus der Wohnung flüchten und wurde kurz darauf von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben) angetroffen. Sie kam mit erheblichen Gesichtsverletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus und wurde dort medizinisch versorgt. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass dauerhafte Beeinträchtigungen zurückbleiben. Der tatverdächtige Bruder der Frau wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen und in eine Fachklinik eingewiesen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben) geführt. Der genauere Tathergang ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen, welche durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 62-jährigen deutsch-russischen Tatverdächtigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Im Laufe des gestrigen Tages wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dem Vorfall ein Streit im öffentlichen Raum zwischen den Supermärkten V-Markt, Aldi und Netto in Thannhausen vorausgegangen. In diesem Zusammenhang soll der Tatverdächtige bereits massiv gedroht haben. Im Rahmen der Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Streit beobachtet oder Feststellungen, insbesondere im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, gemacht haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331 100-0 bei der Kriminalpolizei Memmingen zu melden. (KPI Memmingen)

