TREUCHTLINGEN. (1117) Am Donnerstagmittag (27.11.2025) sorgte ein Rauchkörper, der in einer Schule in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) gezündet worden war, für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Personen mussten medizinisch betreut werden.



Gegen 11:00 Uhr zündeten zunächst Unbekannte in der Senefelder-Schule in Treuchtlingen einen Rauchkörper auf einer Schultoilette. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst, wodurch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Mehrere Schüler und eine Lehrkraft mussten in der Folge medizinisch betreut werden. Der Schulbetrieb wurde angesichts der umfangreichen Einsatzmaßnahmen eingestellt.

Derzeit richtet sich der Verdacht gegen zwei Schüler. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Spurensicherung sowie die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach derzeitigem Stand handelte es sich um eine freiverkäuflichen Rauchkörper.



Erstellt durch: Kai Schmidt