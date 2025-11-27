PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Am Donnerstag, den 23. November, gegen 05:00 Uhr, führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus eine Schleierfahndungskontrolle auf der Bundesautobahn A6, Fahrtrichtung Tschechien, durch. Dabei wurden in einem französischen Kleintransporter zehn hochwertige Rennräder aufgefunden, die aus einem Diebstahl in Frankreich stammen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen einer Kontrolle wurde ein 41-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als Fahrer des Kleintransporters festgestellt. Mit ihm reisten eine 40-jährige rumänische Staatsangehörige sowie sein 11-jähriger rumänischer Junge. Während der Kontrolle traten Ungereimtheiten auf, die eine intensivere Durchsuchung des Fahrzeugs erforderlich machten. Bei dieser wurden im Laderaum des Transporters, versteckt hinter großen Mengen Sperrmüll, insgesamt zehn neue, hochwertige Rennräder aufgefunden. Nach einer ersten Begutachtung ergaben sich Hinweise auf einen Diebstahl. Die Fahrräder wurden daher nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. sichergestellt. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte seine Reise fortsetzen, musste jedoch einen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland benennen. Der entwendete Warenwert der Fahrräder liegt im fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, die in enger Abstimmung mit dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizeizusammenarbeit in Kehl geführt werden, ergaben, dass die aufgefundenen Fahrräder Mitte November 2025 in einem Fahrradgeschäft im Westen Frankreichs entwendet wurden. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. können die Fahrräder dem französischem Händler schon sehr bald zurück gegeben werden.