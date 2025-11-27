GRAFENAU, MAUTHER FORST, LRK. FREYUNG-GRAFENAU. Gestern (26.11.2025) Mittag konnte ein gestohlener BMW X5 mit falschen Kennzeichen aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11.30 Uhr meldeten Gemeindemitarbeiter den Fund des BMW X5 im Mauther Forst unweit der tschechischen Grenze, als sie die dortige Langlaufloipe präparierten. Am Fahrzeug befanden sich keine Personen. Bei Überprüfung des angebrachten Kennzeichens durch die Polizei Freyung konnte festgestellt werden, dass diese nicht für den BMW ausgestellt waren. Fast zeitgleich meldete sich bei der Polizeiinspektion Grafenau der Halter des BMW, da ihm von einem seiner Fahrzeuge die Kennzeichen entwendet wurden. Eben diese, die am zurückgelassenen BMW X5 angebracht waren, der von seinem Firmengelände in Altenstein entwendet wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen nach erschienen die drei bislang unbekannten Täter in einem VW Passat Kombi am Sonntag, 23.11.2025, gegen 18.00 Uhr am Fimengelände des 57-jährigen Halters in Altenstein. Gegen 19.00 Uhr entwendeten sie die Kennzeichen und wohl kurz darauf den BMW X5. Der Diebstahl des Fahrzeuges war wohl aufgrund der Ausnutzung der verbauten Keyless-Go-Technik möglich, weshalb die Kripo Passau unter anderem aufgrund des Verdachts eines schweren Bandendiebstahls gegen die bislang unbekannten Täter ermittelt.

Da das Fahrzeug sehr abgeschieden auf der noch nicht gespurten Buchwaldloipe hinterlassen wurde und es sich teilweise in einem Bach befand, konnte die Bergung erst heute (27.11.2025) im Tagesverlauf vollzogen werden.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der Kennzeichens sowie des BMW am 23.11.2025 ab 18.00 Uhr in Grafenau, Altenstein, oder vor Montagabend (24.11.2025) verdächtige Wahrnehmungen am Abstellort des entwendeten Fahrzeuges im Mauther Forst an der Buchwaldloipe angeben können, werden gebeten sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.11.2025, 14.45 Uhr