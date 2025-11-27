DENKENDORF, LKRS. EICHSTÄTT.Zwei Einbrecher konnten in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch auf frischer Tat in Denkendorf festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:30 Uhr hatte der Betreiber einer Spielhalle an der Alemannenstraße die Polizei über einen aktuellen Einbruch in seinem Betrieb informiert, nachdem die dortige Überwachungsanlage einen Alarm ausgelöst hatte.

Bei Eintreffen der ersten Streifen flüchteten zwei Täter aus dem Gebäude, konnten aber in unmittelbarer Tatortnähe unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Ein vierstelliger Bargeldbetrag, bei dem es sich mutmaßlich um die Tatbeute handelte, konnte bei den beiden Deutschen im Alter von 19 und 23 Jahren aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden die aus Ingolstadt bzw. Ulm stammenden Männer heute einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt prüft derzeit einen eventuellen Zusammenhang mit ähnlichen Delikten aus der jüngeren Vergangenheit.