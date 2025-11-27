NÜRNBERG. (1115) Am Mittwoch (26.11.2025) verkratzte eine alkoholisierte männliche Person einen geparkten Pkw im Nürnberger Stadtteil Hummelstein. Beamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.



Gegen 18:15 Uhr meldete der Eigentümer eines Pkw über den Polizeinotruf, dass er soeben einen Mann beobachtet habe, der seinen in der Neulichtenhofstraße geparkten VW Crafter verkratzt hatte. Der 61-jährige Tatverdächtige griff den 38-jährigen Halter, nachdem dieser ihn angesprochen hatte, mit einer abgebrochenen Glasflasche an und versuchte zu flüchten. Dem Fahrzeugeigentümer gelang es jedoch, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festzuhalten. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der 61-Jährige war mit über ein Promille stark alkoholisiert. Gegen ihn leiteten die Beamten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ein.



Erstellt durch: Michael Sebald