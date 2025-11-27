Mobile Wache unterwegs
2212 – Polizei stoppt Fahrt mit unzulässiger Beleuchtung
Lechhausen – Am Mittwoch (26.11.2025) war ein 38-jähriger Autofahrer mit unzulässiger Beleuchtung in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.
Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Zuvor blendeten die Abblendlichter des Autos die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Auto verbauten Leuchtmittel nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung.
Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
2213 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen
Pfersee – In der Zeit von Dienstag (25.11.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (26.11.2025), 16.00 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Weißenburger Straße.
Der Fiat Panda war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der linke Außenspiegel wurde durch den oder die Unbekannten offenbar abgerissen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Innenstadt – Am Mittwoch (26.11.2025) beschädigten drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren mehrere Autos in der Straße „Lange Gasse“.
Gegen 23.00 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Zuvor hatte diese drei Jugendliche beobachtet, die angaben mehrere Autos beschädigt zu haben. Vor Ort stellten die Polizeibeamten mehrere beschädigte Autos fest. Die Jugendlichen konnten durch eine Streife angehalten werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen die drei Jugendlichen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Die Jugendlichen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
2214 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Innenstadt – Am Mittwoch (26.11.2025) verletzte ein 37-Jähriger nach einem Streit einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock.
Gegen 17.30 Uhr lief der 37-Jährige dem 35-Jährigen offenbar vor das Auto. In der Folge kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf schlug der 37-Jährigen gegen das Auto des 35-Jährigen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Der Streit eskalierte schließlich und der 37-Jährige schlug den 35-Jährigen mit einem Schlagstock. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen.
Der 35-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
2215 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Innenstadt – Am Donnerstag (27.11.2025) leistete ein 17-Jähriger nach einer Festnahme Widerstand gegen die Einsatzkräfte in der Langenmantelstraße.
Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine Personengruppe. Die Polizeibeamten stellten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel und Zubehör auf. Weiter fanden die Beamten mutmaßlich Diebesgut bei dem 17-Jährigen. Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Hierbei leistete der 17-Jährige Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten den 17-Jährigen schließlich.
Bei einer 18-Jährigen aus der Personengruppe fanden die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel auf.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 17-Jährigen sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die 18-Jährige.
Der 17-Jährige besitzt die deutsche sowie die tschechische Staatsangehörigkeit. Die 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
2216 – Polizei stoppt Autofahrer unter Medikamenteneinfluss
Friedberg / BAB A 8 FR München – Am Dienstag (25.11.2025) war ein 53-Jähriger unter dem Einfluss von Medikamenten auf der Autobahn A 8 in Friedberg unterwegs.
Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Bei dem 53-Jährigen konnten schließlich Arzneimittel aufgefunden werden. Bei den aufgefundenen Medikamenten handelte es sich um starke Schmerzmittel, die u. a. zur Sedierung eingesetzt werden. Zudem ergab sich der Verdacht, dass das rezeptpflichtige Arzneimittel unrechtmäßig beschafft wurde. Beamte unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Arzneimittel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u. a wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 53-Jährigen.
Der 53-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.
2217 – Polizei ermittelt nach Vorfall in Friedberg
Friedberg - Am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) wurde ein Jogger von mehreren Männern auf einem Feldweg nahe des La Crosse Ring attackiert. Zuvor kam es offenbar zu sexuellen Handlungen mit einer Frau.
Gegen 23.00 Uhr wurde der Jogger auf eine Frau und vier Männer aufmerksam. Dabei wurden auf einem Feldweg im Bereich des Chippenham-Rings (ca. 50 Meter neben dem Gehweg bei der AIC 25) offenbar sexuelle Handlungen durchgeführt. Als der Jogger die Personen darauf ansprach, gingen die Männer auf ihn los und flüchteten anschließend.
Die Frau entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Jogger ebenfalls. Dieser meldete den Vorfall am Tag darauf bei der Polizei.
Beschreibung der Frau:
Ca. 17 - 20 Jahre alt, schlank, braune Haare, osteurop. Aussehen, hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter- Boots,
dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe, fingerfreie Handschuhe, Ohrwärmer.
Beschreibung der Männer:
Person 1: ca. 25 Jahre, 176 cm, athletisch, helle Hautfarbe, schwarze Haare, „Ziegenbart“, starke Vernarbung im Gesicht, evtl. durch Akne
Person 2: ca. 18 Jahre alt, 180 cm, sehr dünn, kein Bart, südl. Aussehen
Person 3: ca. 16 Jahre alt, 190 cm, sehr dick, kein Bart, türkisches Aussehen
Person 4: Beschreibung nicht möglich, da sofort geflüchtet
Alle Täter mutmaßlich mit arabisch klingender Sprache.
Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
2210 – Großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln – 17 Tatverdächtige festgenommen
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
PP Schwaben Nord – Am Mittwoch (26.11.2025) fand in Zusammenarbeit des PP Schwaben Nord mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion in mehreren Präsidiumsbereichen Bayerns sowie in Hessen statt. Einsatzkräfte nahmen mittlerweile 17 Personen vorläufig fest.
Beamte der Kriminalpolizei Augsburg führten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg viele Monate lang umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Im Rahmen dieser intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen mehrere Personen, die nach derzeitigen Erkenntnissen über einen längeren Zeitraum mit Betäubungsmitteln in großem Stil Handel betrieben haben.
Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Spezialkräfte sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.
Einsatzkräfte nahmen im Rahmen des großangelegten Einsatzes insgesamt 17 Personen im Alter von 19 bis 49 Jahren vorläufig fest. Diese Personen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte 16 bestehende Haftbefehle u.a. wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Vollzug. Darüber hinaus erließ er einen weiteren Haftbefehl und setzte diesen ebenfalls in Vollzug. Die Personen befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Zudem durchsuchten die Einsatzkräfte über 30 Objekte in Nordschwaben, München, Niederbayern sowie Hessen. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. eine erhebliche Menge an Marihuana bzw. Cannabis, mehrere Kilogramm Kokain sowie weitere Betäubungsmittel sicher. Außerdem stellten die Beamten eine große Menge Bargeld sowie gefährliche Gegenstände sicher.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.
Die festgenommenen Personen besitzen jeweils die deutsche, kosovarische, irakische, türkische und deutsch-iranische Staatsangehörigkeiten.
