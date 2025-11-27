LANDSBERG AM LECH, 27.11.2025 - Mittwochabend brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Landsberg am Lech ein. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 23.25 Uhr drangen die Täter in das Ärzte- und Geschäftshaus an der Augsburger Straße ein und verschafften sich durch brachiale Gewalt über die Eingangstüre Zutritt zu den Räumen der Arztpraxis.

Nachdem eine Reinigungskraft die offenstehende Tür feststellte und 2 – 3 flüchtende Personen bemerkte, verständigte diese umgehend die Polizei.

Eine daraufhin erfolgte Absuche des kompletten Gebäudes durch die Einsatzkräfte, sowie des Nahbereichs verliefen erfolglos.

Es entstand kein Beuteschaden, da die Täter ihr Diebesgut – mutmaßlich aufgrund der Störung durch die Reinigungskraft – im Fahrstuhl zurückließen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.