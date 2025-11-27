LKR. LANDSBERG AM LECH, 27.11.2025 - Dienstag Abend (25.11.2025) versuchte eine geistig verwirrte Frau auf der Autobahn A 96 mit ihrem Pkw einen anderen Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abzudrängen. Sie konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Autobahn A 96 in Richtung München. Zwischen den Ausfahrten Landsberg am Lech – West und Landsberg am Lech – Ost fuhr ihm eine 31-jährige Deutsche mit ihrem Pkw unvermittelt mehrfach auf sein Heck auf.

In der Folge rammte die Frau aus Bad Wörrishofen bei hoher Geschwindigkeit die linke Pkw-Seite des Münchners.

Der Geschädigte kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen, die 31-Jährige flüchtete mit ihrem Audi A 1.

Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung und weiterer Ermittlungen konnte die Tatverdächtige rund 2 Stunden später im Ortsbereich von Schondorf festgenommen werden und aufgrund von Selbst- und Eigengefahr in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Der Münchner erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg leitete gegen die Tatverdächtige Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem schweren Eingriff in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder eventuell selbst durch die Tatverdächtige gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. Zudem werden der Lkw-Fahrer, der unmittelbar vor der Verkehrsgefährdung vom Geschädigten überholt wurde und der Fahrer eines Transporters, der den Münchner durch Lichthupe vor der Gefahr warnte ebenfalls gebeten, sich zu melden.