PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Bahnfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben bei einer Kontrolle neben einer Waffe auch illegale Dopingmittel sowie Rauschgift sichergestellt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Am Montag (24.11.2025) gegen 18.00 Uhr haben die Schleierfahnder einen 25-jährigen Deutschen in einem Zug in Fahrtrichtung Österreich bei Plattling kontrolliert. Bei der Kontrolle des Mannes und seines Gepäcks fanden die Beamten eine Schusswaffe samt Munition, für die er keinerlei Erlaubnis vorweisen konnte. Außerdem führte er verschiedene illegale Dopingmittel, darunter Testosteron in nicht geringer Menge, sowie knapp 50 Gramm Marihuana mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen gestern (25.11.2025) in Viechtach konnten Kräfte der Kriminalpolizeistation Deggendorf mit Unterstützung der Polizeiinspektion Viechtach circa 400 Gramm Kokain sowie circa 300 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Ebenso fanden die Einsatzkräfte eine Druckgaswaffe. Der 25-Jährige wurde gestern dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf führen nun Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen nach dem Konsumcannabis- und Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz sowie dem Antidopinggesetz.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.11.2025, 13.45 Uhr