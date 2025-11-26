NÜRNBERG. (1113) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht zum Mittwoch (26.11.2025) einen Mann, der mit Gewalt versuchte, die Eingangstüre eines Kiosks im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard aufzubrechen und anschließend davonrannte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.



Gegen 01:40 Uhr bemerkte eine Passantin, wie ein Mann versuchte, die Eingangstür eines Kiosks in der Schweinauer Straße gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchtete er in Richtung U-Bahnhaltestelle. Die Zeugin verständigte die Polizei woraufhin alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West den 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Zigaretten sowie Bargeld. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um Diebesgut aus einem Einbruch in einen weiteren Kiosk in der Rothenburger Straße.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste sich der Tatverdächtige im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung an den Objekten durch. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc