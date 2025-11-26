Nittendorf. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Montag, den 24.11.2025, den Leiter der Polizeiinspektion Nittendorf, Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Andreas Niebler, in den Ruhestand.

Zugleich führte er den Nachfolger, Polizeihauptkommissar Michael Wurm, in sein Amt ein.

Am 24. November 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Nittendorf in den Zehentstadel in Beratzhausen geladen.

Vor etwa 80 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen, sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen, verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger offiziell den bisherigen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nittendorf.

Erster Polizeihauptkommissar Andreas Niebler leitete die Dienststelle seit März 2019 und wird mit Ablauf November 2025 in den Ruhestand eintreten.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger neben dem dienstlichen Werdegang von Herrn Andreas Niebler auch die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Nittendorf.

In diesem Zusammenhang dankte er auch allen Beschäftigten der Dienststelle für die engagierte und professionelle Arbeit.

Die gute kommunale Zusammenarbeit und das Vertrauen der Bürger in die örtliche Polizei stellte er dabei als einen wesentlichen Baustein für die gute Sicherheitslage in der Region heraus.

Als neuer Dienststellenleiter wurde im Rahmen des Festaktes Herr Polizeihauptkommissar Michael Wurm von Herrn Polizeipräsident Schöniger in sein Amt eingeführt.

Der 50-Jährige kennt die Dienststelle bereits bestens, war er doch seit Mai 2022 als Leiter der Verfügungsgruppe und damit stellvertretender Dienststellenleiter bei der PI Nittendorf eingesetzt.

Vita EPHK Andreas Niebler

10/1984 – 08/1987: Einstellung bei der 7. BPH in Eichstätt und Studium an der BFH Fürstenfeldbruck

09/1987 – 11/1989: stellvertretender Zugführer bei der 28. Hundertschaft in Eichstätt

12/1989 – 02/2002: Zugführer, Polizeifachlehrer in Eichstätt und Sulzbach-Rosenberg

03/2002 – 03/2007: stellvertretender Seminarleiter in Nabburg

03/2002 – 10/2011: Leiter Verfügungsgruppe PI Neutraubling

11/2011 – 02/2019: Sachbearbeiter beim PP Oberpfalz, SG E 2

seit 01.03.2019: Leiter der PI Nittendorf

Vita PHK Michael Wurm