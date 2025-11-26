SULZEMOOS, LANDKREIS DACHAU. Bislang unbekannte Täter brachen in den gestrigen frühen Morgenstunden in ein Schnellrestaurant am Oscar-von-Miller-Ring ein und erbeuteten Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr morgens gewaltsam über ein sogenanntes Drive-in-Fenster Zutritt in das Gebäude.

Dort hebelten sie zunächst die Kasse im Verkaufsbereich auf, bevor sie den Tresor der Filiale mit einem Trennschleifer aufflexten. Nachdem sie alle Bargeldinhalte entwendet hatten, zerstörten sie mutwillig die Computeranlage des Restaurants. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.