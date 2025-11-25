ANSBACH. (1110) Wie mit Meldung 791 berichtet, brach ein unbekannter Täter am 06.08.2025 in zwei Wohnhäuser im Landkreis Ansbach ein, während die Bewohner eine Beerdigung besuchten. Der Ansbacher Kriminalpolizei gelang es nun, einen 56-Jährigen als dringend tatverdächtig zu identifizieren und festzunehmen.



Im ersten Fall drang der Unbekannte im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heilsbronn, Jahnstraße, ein. Er durchwühlte mehrere Räume und entwendete Gegenstände und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr in Sachsen b. Ansbach. Hier brach der Täter, ebenfalls über ein Fenster, in das Einfamilienhaus in der Straße "Hirschbronn" ein und entwendete Schmuck und Bargeld.

Besonders perfide am Vorgehen des Täters war, dass sich die Bewohner in beiden Fällen auf der Beerdigung eines nahen Verwandten befanden. Der Täter entwendete u.a. Beileidskarten samt Inhalt, welche im Haus aufbewahrt wurden. Die Beisetzungen waren in der örtlichen Tageszeitung veröffentlicht, die Telefonnummern waren im Telefonbuch verzeichnet.

Beamte der Kriminalpolizei führten an beiden Tatorten Spurensicherungen durch. Hier kam es zu einem DNA-Treffer, welcher zu einem 56-jährigen Ansbacher führte. Dieser trat bereits in der Vergangenheit mit dem Modus „Beerdigungseinbrüche“ in Erscheinung.

Die Staatsanwaltschaft erließ einen Durchsuchungsbeschlusss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Ansbach. Zudem wurde Haftbefehl gegen den 56-Jährigen erlassen.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Beamten der Anbacher Kriminalpolizei prüfen, ob er auch für überörtlich begangenen Einbrüche in Frage kommen könnte.



Erstellt durch: Janine Mendel