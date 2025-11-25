REGENSBURG. Am Wochenende vom 21. bis 24. November 2025 brachen unbekannte Täter in zwei benachbarte Firmen in der Kremser Straße in Regensburg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit vom 21. November 2025, 18:00 Uhr bis 24. November 2025, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in zwei benachbarte Firmen in der Kremser Straße in Regensburg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Unternehmen und durchwühlten mehrere Büros und Lagerräume. Zum Zeitpunkt der Tat war es Wochenende, sodass die Firmen geschlossen waren und keine Personen zu Schaden kamen. Die genaue Höhe des Sach- und Entwendungsschadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach den Taten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und umgehend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Zeitraum vom 21. November bis 24. November 2025, ungewöhnliche Wahrnehmungen oder verdächtige Personen in der Kremser Straße beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.