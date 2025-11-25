NÜRNBERG/LAUF AN DER PEGNITZ. (1109) Seit Oktober 2025 stellten die Polizeiinspektion Lauf a.d. Pegnitz sowie mehrere Nürnberger Dienststellen eine Häufung von Einbrüchen in Garagen und Keller fest. Der Entwendungsschaden lag insgesamt im mittleren fünfstelligen Bereich. Den Beamten gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu identifizieren.



In den letzten Wochen kam es im Landkreis Nürnberger Land sowie in mehreren Nürnberger Stadtteilen zu einer Häufung von Einbruchs- und Diebstahlsdelikten. Der Täter brach unter anderem gezielt Kellerabteile und Garagen auf und entwendete hieraus überwiegend hochwertige Pedelecs sowie Schmuck und Werkzeuge. Die angezeigte Zahl der Taten liegt im dreistelligen, der Entwendungsschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



Am 06.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte in Röthenbach an der Pegnitz einen 32-jährigen Deutschen, der mit einem in Nürnberg entwendeten Pedelec unterwegs war. Im Rahmen weiterer intensiver Ermittlungen und umfangreicher Spurenauswertungen an verschiedenen Tatorten ergaben sich konkrete Hinweise, die den 32-Jährigen mit einer Vielzahl der Einbruchs- und Diebstahldelikte in Verbindung bringen. Die Beamten leiteten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Tatverdächtigen ein.

Da gegen den 32-Jährigen ein dringender Tatverdacht bestand, beantragte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftbefehl gegen ihn. Dieser wurde daraufhin am 07.11.2025 vom Amtsgericht Nürnberg erlassen. Seither befindet sich der 32-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.



Erstellt durch: Michael Sebald