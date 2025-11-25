TÖGING AM INN, LKR. ALTÖTTING. Am Sonntagabend, 23. November 2025, kam es in Töging zu einem Brand auf einem Balkon. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten eine zunächst unbekannte tote Person fest. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung steht die Identität der toten Frau nun fest. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Sonntag (23. November 2025), gegen 21.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über den Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Töging ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses fest. Im Zuge der Löscharbeiten konnte eine tote Person aufgefunden werden. Eine zweifelsfreie Identifizierung dieser Person war auf Grund der Folgen des Brandes zunächst nicht möglich. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Altötting. Noch am gleichen Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hinzugezogen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein führt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen weiter.

Bei der am Montagnachmittag (24. November 2025) im Institut für Rechtsmedizin München durchgeführten Obduktion wurde bestätigt, dass es sich bei der Verstorbenen um die 56-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelt. Nach erster Einschätzung der Rechtsmediziner gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Tod durch das Feuer oder Rauchgase verursacht wurde. Vielmehr könnte ein medizinischer Notfall ausschlaggebend gewesen sein.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.