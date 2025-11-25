SIEGENBURG, NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM, ULM/BW. Nach einem Raubüberfall Ende September 2025 in Siegenburg auf einen 17-Jährigen hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen fünf Deutsche im Alter von.19, 23 und 25 Jahren erlassen. Unter Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut sind am Montag, 24.11.2025 in den frühen Morgenstunden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zeitgleich fünf Haftbefehle des Amtsgerichts Regensburg vollzogen worden. Ein Tatverdächtiger wurde von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg in Ulm festgenommen.

Ende September 2025 wurde der Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern zunächst eine stark blutende Person in Siegenburg mitgeteilt. Gegenüber der eintreffenden Polizeistreife gab der verletzte 17-jährige Syrer an, von mehreren Männern attackiert worden zu sein, zudem entwendeten die Unbekannten die Geldbörse samt Inhalt. Bei der Tatausführung soll einer der Männer auch einen Schlagring benutzt haben. Der 17-Jährige wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen vier Männer im Alter von 19, 23 und 25 Jahren aus Neustadt a. d. Donau, bzw. einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, sowie einer 23-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm. Bei der gestrigen Durchsuchungsaktion, an der auch Kräfte eines Unterstützungskommando (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt waren, sind u. a. die Tatkleidungen, eine kleine Marihuana-Plantage, mehrere Datenträger, wie Mobiltelefone und Tablets sichergestellt worden.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die fünf Tatverdächtigen wurden am Montag, 24.11.2025, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Gegen vier Tatverdächtige erging Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. der schweren räuberischen Erpressung; der Haftbefehl gegen die 23-Jährige wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die vier Männer sind in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten verbracht worden. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 20-jähriger Deutscher aus Neustadt a. d. Donau, befindet sich bereits seit Ende September 2025 in Untersuchungshaft.

In wie weit Forderungen im Rauschgiftmilieu Motiv für den Überfall gewesen sein könnte, ist Gegenstand der noch fortlaufenden Ermittlungen.

Veröffentlicht: 25.11.2025, 11.00 Uhr