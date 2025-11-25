SCHILTORN, PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25.11.2025, gegen 02:25 Uhr ein Brand eines freistehenden Einfamilienhauses, wobei ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich entstand.

Der Brand, der mutmaßlich im Bereich der Fassade auf der der Garage zugewandten Hausseite ausgebrochen war, griff an dem, in Holzständerbauweise errichteten, Objekt schnell auf weitere Gebäudeteile über, wobei letztlich Dach und Garage vollständig zerstört wurde, wodurch das Anwesen aktuell nicht mehr zu bewohnen ist.

Die beiden 65- und 60-jährigen Bewohner des Anwesens hatten die Brandentwicklung selbst wahrgenommen, die Feuerwehr verständigt und das Objekt unverletzt verlassen können.

Die Brandbekämpfung wurde durch insgesamt 83 Einsatzkräfte der umliegenden Wehren geleistet. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Beamte der PI Plattling, wurde die weitere Sachbearbeitung, insgesondere zur Klärung der noch offenen Brandursache, dem Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 25.11.2025, 06:25 Uhr.