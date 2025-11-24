OLCHING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.In einem Hotelzimmer im Olchinger Gemeindeteil Neu-Esting wurde am gestrigen Nachmittag eine 38-jährige Frau tot aufgefunden. Sie war gewaltsam zu Tode gekommen.

Gegen 17:00 Uhr war die Polizei darüber informiert worden, dass ein Hotelgast an der Rezeption von einer toten Frau in seinem Zimmer berichtet hätte. Tatsächlich konnten Einsatzkräfte die leblose 38-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim auffinden. Sie war ersten Erkenntnissen zufolge durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte vor Ort aufgefunden werden.

Der Mieter des Zimmers, ein 56-jähriger wohnsitzloser Deutscher, wurde noch vor Ort unter dringendem Tatverdacht widerstandslos festgenommen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde er heute einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch am gestrigen Nachmittag intensive Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, übernommen.