BAYREUTH. Unbekannte beschmierten die Türen einer Pizzeria in der Maximilianstraße mit einem weißen Filzstift und einem politischen Schriftzug.

Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstagabend, dem 20. November, 20 Uhr, und Freitagvormittag, dem 21. November, 11.50 Uhr, zwei Eingangstüren einer Pizzeria in der Maximilianstraße. Sie brachten mit einem weißen Filzstift den Schriftzug „White lives matter“ an. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt nahm den Vorfall auf. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Maximilianstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der 0921/506-0 zu melden.