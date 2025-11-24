VIECHTACH, LKR. REGEN. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montag, 24.11.2025, kurz vor 04.00 Uhr morgens zu einem Brand nach Schönau alarmiert worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Brand einer verlängerten Außenwand einer Scheune. Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges bemerkte den Brand und verständigte über Notruf sofort Polizei und Feuerwehr. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Ersten Untersuchungen zufolge kann eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Deggendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0991/3896-0.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 16.00 Uhr