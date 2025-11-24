NÜRNBERG. (1106) Am Dienstag (25.11.2025) findet in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.



Im Rahmen der Versammlung „Tag gegen Gewalt gegen Frauen“ ist ein Aufzug geplant, der in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr auf folgender Wegstrecke durchgeführt werden soll:

Königstraße (vor der Lorenzkirche) – Ecke Bahnhofsplatz – Frauentorgraben – Am Plärrer – Ludwigstor – Ludwigsstraße – Jakobsplatz – Ludwigsplatz (Ehekarussel) – Hefnersplatz – Karolinenstraße – Königstraße (vor der Lorenzkirche).

Der Versammlungszug wird zeitweise Verkehrssperren erforderlich machen. Insbesondere für den Fahrzeugverkehr kann es zu entsprechenden Behinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich der Aufzugsstrecke in den Abendstunden nach Möglichkeit zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Sebald