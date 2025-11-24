ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). In der Sendung „Aktenzeichen XY“ vom 26.11.2025 stellen die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm einen Raubüberfall vor, bei dem in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, 08.06.2025 auf 09.06.2025, vier maskierte Täter eine Familie in ihrer Küche überrascht und überfallen haben.

Tatort des Überfalls war der Ortsteil Illereichen. Vier maskierte Täter drangen in das Anwesen ein. Sie überraschten die geschädigte Familie in der Küche und fesselten sie. Anschließend durchwühlten die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Mit Schusswaffen bedrohten sie die Geschädigten und schlugen ihnen mehrfach ins Gesicht. Erst nach zwei Stunden verließen die vier Täter, die mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen, das Haus. Die Familie konnte sich kurz darauf von den Fesseln befreien und die Polizei verständigen.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Hoffnungen setzt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm auf Hinweise zu den vier Tätern, die am Pfingstsonntag die Familie überfallen haben.

Es besteht eine Auslobung von privater Seite. Diese Auslobung ist dem unten anhängenden Fahndungsplakat zu entnehmen. Über ein Portal können dort auch anonyme Hinweise abgegeben werden.

Zeugen können sich auch an jede Polizeidienstelle wenden und so dabei helfen, dieses brutale Verbrechen aufzuklären. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 10.06.2025:

Schwere räuberische Erpressung in einem Wohnhaus | Zeugen gesucht

ALTENSTADT. Am Pfingstwochenende drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa eine Stunde vor Mitternacht, vier unbekannte Täter in ein freistehendes Wohnhaus im Gemeindeteil Illereichen ein.

Die maskierten und dunkel gekleideten Täter überraschten die Hausbewohnerin in der Küche und brachten sie gewaltsam in den Flur. Auch der Hauseigentümer und zwei weibliche anwesende Jugendliche wurden von den handgreiflich agierenden Tätern im Flur fixiert und dort gefesselt. Die vier Täter durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen das ganze Haus. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, waren die Täter mit Schusswaffen bewaffnet und schlugen die zwei Erwachsenen mehrmals mit der Hand ins Gesicht. Nach einer zweistündigen Absuche verließen die Täter, welche mit osteuropäischem Akzent sprachen, das Anwesen wieder. Aufgefundenen Schmuck und Wertgegenstände nahmen sie mit. Die Hausbewohner konnten sich kurze Zeit später von ihren Fesseln befreien und die Polizei verständigen. Die zwei Erwachsenen im Haus erlitten leichte Verletzungen. Der Beuteschaden liegt nach derzeitigem Erkenntnisstand im hohen fünfstelligen Bereich. Nach Verständigung der Polizei führten die Beamten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers durch. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos. In der Nacht führte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die erforderlichen Erstmaßnahmen durch. In den frühen Morgenstunden wurden die Ermittlungen vor Ort und eine umfangreiche Spurensicherung von den zuständigen Fachkommissariaten der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist im Bereich Illereichen in der Nacht von Sonntag auf Montag und auch schon zuvor etwas aufgefallen, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).