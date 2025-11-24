PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Staatsanwaltschaft Deggendorf und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge. 38-Jähriger in Untersuchungshaft.

Am Freitag (21.11.2025) wurde ein 38-jähriger Rumäne beim Verkauf von 50 Gramm Kokain in Plattling mit Unterstützung von Spezialkräften vorläufig festgenommen. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nunmehr wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Vorausgegangen waren weitere Verkäufe von Kokain.

Im Anschluss vollzogen Beamte der Kriminalpolizei Deggendorf und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing mit Unterstützung eines Hundeführers der Zentralen Einsatzdienste Passau einen von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnadresse des 38-Jährigen. Die Beamten fanden weitere sechs Gramm Kokain, rund 160 Gramm Marihuana, eine kleine Menge Crystal sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Zudem steht der Beschuldigte unter Verdacht, bei der Fahrt zur Verkaufsörtlichkeit unter Einfluss von THC gestanden zu haben.

Am Samstag (22.11.2025) wurde der 38-Jährige beim Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Dort wurde der von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte Haftbefehl erlassen und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 13.55 Uhr