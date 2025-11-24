BISCHOFSGRÜN, LKR. BAYREUTH. Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am Freitagnachmittag für Aufsehen, als er in der Brunnbergstraße herumschrie und den Hitlergruß zeigte.

Zeugen meldeten am 21. November gegen 15.50 Uhr einen Mann, der lautstark pöbelte und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land trafen den 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen kurz darauf an. Er war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert.

Die Polizisten nahmen die Anzeige auf und erteilten ihm einen Platzverweis. Er muss sich nun wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen verantworten. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen.