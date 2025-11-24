HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Gegen 8.30 Uhr nahmen Polizeibeamte einen 45-jährigen Mann nach kurzer Fahndung in Hirschaid fest. Er soll zuvor in einen Kinderwagen gegriffen haben. Bei der Festnahme kam auch ein Diensthund zum Einsatz.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine Frau um kurz nach 8 Uhr in der Patzeltstraße unterwegs. Sie schob einen Kinderwagen vor sich, in dem sich ihr einjähriges Kind befand. Unvermittelt soll dann ein Mann an den Kinderwagen herangetreten und hineingegriffen haben. Die Mutter reagierte sofort und schlug in Richtung des Mannes und ihn dadurch in die Flucht.

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land sowie eine Vielzahl an unterstützenden Einsatzkräften fahndeten nach dem Flüchtigen. Im Umfeld der dortigen Möbelhäuser bemerkte ein Diensthundeführer einen Mann mit passender Personenbeschreibung. Nach Ansprache versuchte dieser sofort in ein Feld zu flüchten. Auch nach Androhung eines Einsatzes des Diensthundes stoppte er nicht. Der Hund wurde deshalb freigegeben. Er holte den Flüchtigen schnell ein und brachte ihn zu Boden. Hierbei erlitt der 45-jährige Deutsch-Rumäne leichte Verletzungen in Form von Bisswunden an den Unterarmen.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Der Tatverdacht lautet nach den ersten getroffenen Maßnahmen unter anderem versuchte Entziehung Minderjähriger sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.