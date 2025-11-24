MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR. SCHWANDORF. Am 24. November 2025 kam es auf der Autobahn A 93 bei Ponholz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen tödlich verletzt wurden.

Ein Sattelzug geriet ins Schleudern und fuhr in die Mittelschutzplanke. In der Folge kam es zum weiteren Unfallgeschehen, bei dem mehrere Fahrzeuge, darunter ein Kleintransporter, involviert waren. Zwei Polen im Alter von 51 und 36 Jahren sowie ein 36-jähriger Deutscher, die sich im Kleintransporter befanden, starben noch am Unfallort. Die Bergungs- und Einsatzmaßnahmen dauern weiterhin an und werden voraussichtlich erst in den frühen Nachmittagsstunden abgeschlossen sein.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Autobahnpolizei Schwandorf bearbeitet diesen Fall. Die A 93 in Fahrtrichtung München bleibt vorerst gesperrt. Die Oberpfälzer Polizei bittet weiterhin alle Verkehrsteilnehmer, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.