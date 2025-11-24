STRAUBING. Am Dienstag, 25.11.2025, findet in Zusammenarbeit mit dem Bezirkskrankenhaus Straubing eine Übung des Polizeipräsidiums Niederbayern statt.

Die Übung in Lerchenhaid findet in der Zeit von 08.30 und 12.00 Uhr statt. Thema der Übung ist die Bewältigung einer Geisellage in den Räumen des Krankenhauses. Ziel ist es unter anderem die vorhandenen Konzeptionen zu überprüfen sowie die Zusammenarbeit mit dem Bezirkskrankenhaus, der Staatsanwaltschaft Regensburg und polizeilichen Spezialeinheiten weiter zu verfestigen.

Im Verlauf der Übung werden sich mehrere uniformierte und zivile Einsatzkräfte sichtbar am BKH aufhalten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Übung handelt, für Unbeteiligte besteht zu keiner Zeit eine Gefahr.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 11.30 Uhr