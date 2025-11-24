MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Samstagabend entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Pkw und ein Kennzeichenpaar vom Gelände eines Autohauses in Münchberg. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das schwarze E-Fahrzeug der Marke Kia vom Gelände des Autohauses in der Kirchenlamitzer Straße auf bisher unbekannte Weise. Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich im Tatzeitraum im Tresor des Autohauses. Anschließend demontierten die Täter die roten Händlerkennzeichen HO-06569 von einem BMW, der ebenfalls auf dem Gelände des Autohauses stand, und brachten diese vermutlich an dem Kia EV6an. Der Kia hat einen Zeitwert von zirka 50.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchenlamitzer Straße beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.