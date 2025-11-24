SEUBERSDORF, LKR. NEUMARKT I. D. OPF. Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Daßwang am 22. November 2025 befindet sich ein 33-jähriger ehemaliger Bewohner in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 22. November 2025 brach in einer Asylbewerberunterkunft in Seubersdorf, Daßwang, ein Brand aus. Ein 33-jähriger ehemaliger Bewohner wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Am darauf folgenden Tag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt weiterhin in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.