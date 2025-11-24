RÖHRNBACH, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. In der Nacht von Freitag (21.11.2025) auf Samstag (22.11.2025) haben bislang unbekannte Personen im Gemeindeteil Kumreut einen hochwertigen Pkw entwendet. Bei einem zweiten Wohnanwesen haben sie versucht einen weiteren Pkw entwenden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen (22.11.2025) bemerkte der Geschädigte, dass sein vor dem Wohnanwesen abgestellter Audi RS 6 mit einem Zeitwert im sechstelligen Bereich entwendet wurde. Über das Keyless System haben die Täter mutmaßlich das Funksignal des Schlüssels abgefangen und so Zugang zum Fahrzueg erlang. Der Pkw wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben, weiter wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch über die Landesgrenzen hinaus eingeleitet.

In der selben Nacht zwischen 01.00 und 03.00 Uhr haben Unbekannte unweit des ersten Wohnanwesens versucht einen weiteren hochwertigen Audi zu entwenden, scheiterten jedoch. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei Passau bittet um Hinweise.

Personen, die im relevanten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 24.11.2025, 10.00 Uhr