LKR. LANDSHUT, DINGOLFING-LANDAU, LKR. KELHEIM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizeiinspektionen Landshut und Straubing vergangener Woche (18.11.2025), bei der insgesamt neun richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie vollzogen wurden erging nun gegen einen 24-jährigen Deutschen Haftbefehl.

Der Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, dessen Wohnung am 18.11.2025 ebenfalls durchsucht und entsprechende Datenträger sichergestellt worden sind, steht im Verdacht, nach Beendigung der Durchsuchungsmaßnahmen versucht zu haben, Daten der bei ihm sichergestellten Geräte aus der Ferne zu löschen.

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (ZKI) erging deshalb am Freitag, 21.11.2025, Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Besitzverschaffung und des Besitzes kinderpornographischer Inhalte. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Seit 1.Januar 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB). Diese ist bayernweit u. a. zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität.

Um die Ermittlungsstrukturen weiter zu optimieren und den Verfolgungsdruck auf Täter noch weiter zu erhöhen, wurde zum 1.Oktober 2020 bei der ZCB zudem das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) gegründet. Mehrere Spezialstaatsanwältinnen und -staatsanwälte sowie Spezialisten im IT-Bereich sind für herausgehobene Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet zuständig. Die Spezialeinheit konzentriert sich insbesondere auf die Verfolgung von Betreibern und Nutzern von Darknet-Foren, die kinderpornographisches Material herstellen, posten oder damit handeln.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 09.10 Uhr