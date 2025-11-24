NIEDERBAYERN. Aufgrund einsetzenden Schneefalls kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern zu mehreren witterungsbedingten Einsätzen.

Zwischen 05.00 Uhr und 08.30 Uhr kam es in Niederbayern zu knapp 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Zum Großteil entstanden dabei lediglich Bleschschäden. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Auf der BAB A92 in Fahrtrichtung München kam ein Lkw in den Morgenstunden von der Fahrbahn an und verursachte dadurch einen Stau. Ansonsten verliefen alle weiteren Einsätze weitesgehend problemlos.

Die Polizei rät bei den aktuell winterlichen Verkehrsbedingungen mehr Zeit als üblich einzuplanen. Auch gilt es das Fahrzeug mit Winterreifen und Frostschutz für die kalte Jahreszeit verkehrssicher zu halten.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 08.45 Uhr