MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR. SCHWANDORF. In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 kam es auf der Autobahn A 93, auf Höhe Ponholz, in Fahrtrichtung München zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen tödlich verletzt wurden.

Gegen 2:45 Uhr kam es auf der A 93 in Fahrtrichtung München zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Unfallaufnahme waren zwei Lkws und ein Pkw am Unfall beteiligt. Es wurde ein Gutachter verständigt, welcher die genauen Umstände des Unfalls klären soll. Die Bergungsarbeiten am Unfallort dauern noch an. Beim Unfall wurden mehrere Personen schwer und drei tödlich verletzt.

Die A93 in Fahrtrichtung München bleibt für die nächsten Stunden gesperrt. Eine Ausleitung an der AS Teublitz ist eingerichtet. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Unfallaufnahme wurde durch die Autobahnpolizei Schwandorf übernommen.