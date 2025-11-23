BAYREUTH. Unbekannte schmierten mit Kreide ein Hakenkreuz an das bekannte Kunstwerk „Modell Lucy“ am Luitpoldplatz in Bayreuth. Beamte der Bayreuther Stadtpolizei konnten die Schmiererei umgehend entfernen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nun Zeugen.

Am Samstag verständigte eine aufmerksame Bayreutherin wegen der Hakenkreuz-Schmiererei die Bayreuther Stadtpolizei. In den vergangenen Tagen hatten Unbekannte mit Kreide ein etwa 30 Zentimeter x 30 Zentimeter großes Hakenkreuz an das rund 2,5 Meter x 2 Meter x 4 Meter große Kunstwerk „Modell Lucy“ angebracht. Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt entfernten die Schmiererei von dem beliebten Kunstwerk, ohne dass ein Schaden entstand.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.