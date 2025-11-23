BAMBERG. Am Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bamberger Stadtteil Berggebiet ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Wölfel-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie das Haus und klauten Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher im Anschluss unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Hans-Wölfel-Straße und Umgebung bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.