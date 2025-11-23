Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

PRETZFELD, LKR. FORCHHEIM. In der Nacht auf Donnerstag griff in Pretzfeld ein 39-Jähriger seinen Mitbewohner an. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 1 Uhr rief ein 39-jähriger Syrer selbst die Polizei in die Asylbewerberunterkunft in der Walter-Schottky-Straße in Pretzfeld, weil er einen 23-jährigen syrischen Landsmann geschlagen habe. Beide wohnen dort zusammen in einem Zimmer.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-Jährige seinen schlafenden Zimmermitbewohner mit einem Stuhl mehrfach geschlagen haben. Der 23-Jährige konnte einige Schläge abwehren und soll sich auch gewehrt haben. Er erlitt oberflächliche Verletzungen u.a. am Hals und im Oberkörperbereich. Zudem soll der Tatverdächtige den 23-Jährigen mit einer Hand gewürgt und mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben.

Die Ermittlungsbehörden werten das Geschehen derzeit als gefährliche Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Freitag Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.