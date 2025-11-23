2188 – Polizei ermittelt nach Brand

Hochfeld - Am Freitag (21.11.2025) setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Robert-Gerber-Straße in Brand.

Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die rauchende Papiertonne und verständigte den Notruf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2189 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen - Am Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Donaustraße.

Zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2190 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Freitag (21.11.2025) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Streifenbeamte den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Der 19-Jährige gab zudem an, erst kurze Zeit zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

2191 – Ladendieb gestoppt

Innenstadt – Am Samstag entwendete ein 71-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Gegenstände an der SB-Kasse einscannte, diese jedoch nicht bezahlte. Der Mitarbeiter sprach den 71-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im oberen zweistelligen Bereich.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem ein Taschenmesser. Die Beamten beschlagnahmten das Taschenmesser. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 71-Jährigen.

Der 71-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.