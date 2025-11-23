ROSENHEIM. Samstagnacht, den 22. November 2025, wurde der Polizei durch den Sicherheitsdienst die Feststellung von eingeschlagenen und offenstehenden Fenstern an der Grundschule in Happing mitgeteilt. Umgehend wurde das Gebäude mit starken Polizeikräften umstellt und so konnte noch im Gebäude ein 17-Jähriger festgestellt und festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Samstagabend, den 22. November 2025, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 23.00 Uhr durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über die Feststellung von eingeschlagenen und offenstehenden Fenstern an der Grundschule in Happing in Rosenheim informiert.

Unter der Leitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Rosenheim wurde mit Unterstützung umliegender Dienststellen, der Bereitschaftspolizei und eines Diensthundeführers der Bundespolizei das Gebäude umgehend umstellt. Im Inneren des Gebäudekomplexes konnte ein dringend tatverdächtiger 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Rosenheim vorläufig festgenommen werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, werden die Untersuchungen durch das zuständige Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt.

Die Kriminalermittler bitten in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstag (22. November 2025), insbesondere zwischen 19.00 bis 23.00 Uhr im Bereich der Eichenholzstraße in Rosenheim Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Personen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 200-0 bei der Kriminalpolizei Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.