NÜRNBERG. (1101) Am Samstagnachmittag (22.11.2025) fanden in Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Einsatzgeschehen blieb weitgehend störungsfrei.



Ab etwa 12:30 Uhr fanden im Verlauf des Nachmittags sowohl in der Nürnberger Innenstadt als auch in Gostenhof in Summe sechs Versammlungen teils mit entsprechenden Aufzügen statt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

Hallplatz: „Staatsstreich beenden - Deutschland retten!“ – 50 Teilnehmer

Hallplatz: “Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg“, „Vor Gott sind alle Menschen gleich!“ und „Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR“ – in Summe 70 Teilnehmer

Veit-Stoß-Platz: „Gegen Wehrpflicht und Militarisierung“ – 200 Teilnehmer



Eine weitere Versammlung mit dem Titel „Solidarität mit ‚Palestine Action‘ in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza“ begann gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauert zur Stunde noch an.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.



Erstellt durch: Marc Siegl