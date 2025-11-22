NÜRNBERG. (1101) Am Samstagnachmittag (22.11.2025) fanden in Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Einsatzgeschehen blieb weitgehend störungsfrei.
Ab etwa 12:30 Uhr fanden im Verlauf des Nachmittags sowohl in der Nürnberger Innenstadt als auch in Gostenhof in Summe sechs Versammlungen teils mit entsprechenden Aufzügen statt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.
- Hallplatz: „Staatsstreich beenden - Deutschland retten!“ – 50 Teilnehmer
- Hallplatz: “Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg“, „Vor Gott sind alle Menschen gleich!“ und „Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR“ – in Summe 70 Teilnehmer
- Veit-Stoß-Platz: „Gegen Wehrpflicht und Militarisierung“ – 200 Teilnehmer
Eine weitere Versammlung mit dem Titel „Solidarität mit ‚Palestine Action‘ in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza“ begann gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauert zur Stunde noch an.
Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.
Erstellt durch: Marc Siegl